В Госдуме поддержали идею выдачи жилищных сертификатов обманутым дольщикам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева поддержала инициативу о выдаче обманутым дольщикам жилищных сертификатов. Она также предложила расширить варианты решений проблем, связанных с этим, сообщает Агентство "Москва".

"Мне кажется, что жилищные сертификаты – это хорошая история. Хотя, конечно, достроенный дом – это история еще лучше. И сейчас нужно думать о том, чтобы подключать какие-то коммерческие механизмы достройки таких домов. Нужно расширять диапазон решений этих проблем", – подчеркнула парламентарий.

По ее мнению, лучше всего будет, если строительство дома завершится. Депутат объяснила это тем, что собственники покупали квартиру в конкретном доме, соответственно, им нравилось его расположение.

Она также напомнила, что сертификаты рассчитываются по некой средней стоимости в регионе. При этом не исключено, что дом, в котором покупали квартиры, был лучше, и там совершенно другая цена на квартиры.

Ранее сообщалось, что в России появится федеральный реестр замороженных строек с целью ускорения процесса их завершения. В марте Владимир Путин поручил правительству обеспечить доведение до конца всех начатых объектов в сфере строительства, несмотря на экономическую ситуацию, обусловленную антироссийскими санкциями. Президент также потребовал не допускать появления новых обманутых дольщиков.

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