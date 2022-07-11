В РФ создадут федеральный реестр долгостроев для ускорения их возведения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России появится федеральный реестр замороженных строек с целью ускорения процесса их завершения. Об этом на совещании со своими заместителями заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня мы обсудим создание федерального реестра долгостроев, это позволит усилить координацию и ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию", – цитирует его ТАСС.

В марте Владимир Путин поручил правительству обеспечить доведение до конца всех начатых объектов в сфере строительства, несмотря на экономическую ситуацию, обусловленную антироссийскими санкциями. Президент также потребовал не допускать появления новых обманутых дольщиков.

Позже глава государства заявил о необходимости форсированного расселения граждан из аварийного жилья. По его словам, у России есть для этого все необходимые ресурсы.

