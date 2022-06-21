Путин заявил о необходимости форсировать расселение аварийного жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин заявил, что в России необходимо форсировать расселение аварийного жилья, передает ТАСС.

"У нас есть все необходимое, чтобы форсировать расселение аварийного жилья, обновление жилого фонда страны", – заявил глава государства.

По словам Путина, требуется ставить перед страной амбициозные задачи с учетом бюджета, возможностей и ресурсов строительной отрасли России.

Ранее президент России в рамках заседания президиума Госсовета заявил о необходимости продлить до 2030 года действие нацпроекта "Жилье и городская среда".