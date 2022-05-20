Типовые малоэтажные жилые поселки могут начать строить в РФ – СМИ

06:55
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Федеральный проектный центр по индивидуальному жилищному строительству (ИЖС), который будет координировать комплексную малоэтажную застройку в регионах, может появиться в России. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным газеты, инициатива одобрена комиссией по вопросам ИЖС общественного совета при Минстрое.
Как отметил замглавы ведомства Никита Стасишин, развитие в России массового индустриального строительства частных домов позволит раскрыть потенциал частного домостроения. Благодаря стандартизации сектора создается банк типовых проектов частных домов со всей необходимой документацией.
Ранее сообщалось, что Общественный совет при Минстрое РФ и Российский союз строителей направили в министерство строительства и ЖКХ предложение реализовать в стране пилотные проекты комплексной типовой малоэтажной застройки.
Подобные проекты, состоящие из частных домов, предполагается реализовать в 14 регионах РФ, в том числе Московской и Ленинградской областях, Алтайском крае и в Крыму. По мнению представителей отрасли, из-за использования типовых конструкций и элементов строительство будет обходиться девелоперам на 15–50% дешевле. Причем речь идет о строительстве не только домов, но и социальных объектов и другой инфраструктуры.
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