Российские дольщики смогут получать компенсацию онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дольщики из РФ получат возможность выплаты компенсации онлайн. Об этом сообщает "Интерфакс".

Специальную онлайн-систему создал Фонд развития территорий. Через нее можно подать заявление на выплату, получив ее без предварительного посещения кредитной организации.

Отмечается, что благодаря нововведению получится сделать проще процедуру получения выплаты. Чтобы подать заявление, следует войти в личный кабинет на сайте Фонда и подтвердить личность онлайн-подписью.

Система, которая была запущена до этого, свою работу продолжит: компенсацию можно будет по-прежнему получить лично в офисе кредитной организации.

В апреле кабмин РФ отменил неустойки, штрафы и пени для застройщиков, которые затянут со сдачей объектов в эксплуатацию. Такой порядок будет действовать до конца 2022 года. По словам экспертов, для строительной отрасли это является серьезной поддержкой.

Кроме того, как ранее отмечал Сергей Собянин, правительство РФ намерено проработать механизмы кредитования застройщиков и уменьшения процентной ставки в качестве мер поддержки строительной отрасли на фоне санкций.

