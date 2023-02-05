Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил график выпуска и распределения жилищных сертификатов, передает РИА Новости.

"В 2023 году более 2,5 тысячи россиян смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета", – указали в пресс-службе кабинета министров РФ.

Сертификаты позволяют гражданам РФ улучшить жилищные условия в рамках переезда в населенные пункты со всей необходимой инфраструктурой или же смены места жительства в городе проживания. На эту меру поддержки в российском бюджете на 2023 год предусмотрены почти 12 миллиардов рублей.

Получить жилищные сертификаты могут чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие и некоторые другие категории граждан. При этом важно, чтобы они нуждались в улучшении жилищных условий согласно действующим нормативам.

Ранее сообщалось, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разрабатывает создание в стране системы государственных сертификатов на оплату аренды социального жилья. Такие меры могут ввести на период с 2026 по 2030 годы.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!