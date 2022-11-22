Обманутых дольщиков могут освободить от уплаты НДФЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты ГД в декабре могут принять законопроект, освобождающий дольщиков от уплаты НДФЛ с компенсированной им недвижимости, если застройщик объявил о банкротстве. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на решение ЛДПР и "Единой России", которые передали в кабмин положительное заключение.

Обманутые дольщики считают, что инициатива поможет сэкономить средства в несколько сотен тысяч рублей.

По данным газеты, документ предполагает освободить пострадавшую сторону от уплаты НДФЛ, если застройщик оказался несостоятельным или объявил о банкротстве. Однако в Госдуме напомнили, что из подоходного налога формируются федеральные и региональные бюджеты, поэтому следует предусмотреть их сбалансированность.

Кабмин РФ хочет уточнить, что подобная льгота должна предоставиться региональным бюджетом, если дольщик потерял право на возмещение из федерального. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов объяснил, что поправки в проект будут организованы ко второму чтению. Они уточнят точные источники выпадающих доходов бюджетов.

"Законопроект для этого и проходит стадию трех чтений. Сначала принимается его концепция, с которой сейчас согласны и в правовом управлении Госдумы, и в правительстве", – поделился Нилов.

Депутат заявил, что в регионах наблюдались моменты, когда обманутым дольщикам в рамках программ компенсируют жилье, однако на данный момент это решение в России воспринимается как еще один доход, с которого следует взимать НДФЛ.

Законопроект поможет пострадавшим, которые попали в подобную ситуацию. По его словам, такие люди еще даже не заселились в жилье, но уже должны платить определенные суммы.

Ранее сообщалось, что зампред думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева поддержала инициативу о выдаче обманутым дольщикам жилищных сертификатов.

Депутат также предложила расширить варианты решений проблем, связанных с этим.

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