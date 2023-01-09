Госсертификаты на оплату аренды соцжилья разработают в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В России разработают государственные сертификаты на оплату аренды социального жилья. Об этом сообщает газета "Известия".

Этим вопросом в настоящее время занимается министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Ведомство прорабатывает соответствующие меры, которые будут действовать с 2026 по 2030 год.

"Внедрение механизма улучшения жилищных условий граждан путем выдачи и использования сертификата на получение арендного жилья социального использования или оплату аренды. Им можно будет также оплатить найденную своими силами жилплощадь, если в регионе не хватает предложений", – отмечается в материале издания.

Депутат Госдумы Александр Якубовский выразил уверенность в том, что госсертификаты помогут россиянам улучшить условия проживания. Он также добавил, что у граждан останется возможность получить недвижимость в порядке очереди. До этого момента они могут взять жилье в аренду.

Парламентарий подчеркнул, что необходимо учредить фонд арендного жилья и продумать механизмы привлечения застройщиков.

Ранее глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в 2022 году 818 столичных семей, проживавших по договорам социального найма, оформили в собственность квартиры, полученные по программе реновации.

Он добавил, что для оформления недвижимости в собственность достаточно письменного заявления.

Чаще всего этой услугой пользовались на юго-востоке столицы – так поступили 174 семьи. На юго-западе собственность оформили 96 семей, а на востоке и западе города – по 94 семьи.

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