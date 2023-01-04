Квартиры по договорам социального найма оформили в собственность 818 московских семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в 2022 году 818 столичных семей, проживавших по договорам социального найма, оформили в собственность квартиры, полученные по программе реновации, отмечается на портале мэра и правительства Москвы.

"Семьи, у которых квартира в отселяемом доме находится в социальном найме, при переезде в новостройку могут оформить ее в собственность. Эта услуга доступна жителям в центрах информирования по переселению", – заявил специалист.

Гаман добавил, что для оформления недвижимости в собственность достаточно письменного заявления.

Чаще всего этой услугой пользовались на юго-востоке столицы – так поступили 174 семьи. На юго-западе собственность оформили 96 семей, а на востоке и западе города – по 94 семьи.

В ноябре 2022 года жители Москвы подписали первые договоры социального найма в электронном виде при помощи mos.ru. В мэрии отметили, что договоры и дополнительные соглашения, подписанные электронно, имеют аналогичную бумажным вариантам юридическую силу.

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