В Госдуме предложили обеспечивать жильем всех переселенцев из новых регионов РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Предоставлять жилье на условиях социального найма необходимо не только переселенцам из Херсонской области, но и из Запорожья, ДНР и ЛНР, считают члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Письмо с соответствующей инициативой парламентарии направили вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал депутат Александр Якубовский, который является одним из авторов инициативы, выкупать жилье предлагается по средней нормативной в России цене. В настоящее время она составляет 83,4 тысячи рублей за квадратный метр. Парламентарий напомнил, что по такой же стоимости рассчитываются сертификаты для переселенцев из Херсонской области.

Зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева напомнила, что жилье по соцнайму предоставляется бесплатно, в будущем эти квартиры можно будет приватизировать. Парламентарий подчеркнула, что подобная схема будет удобна для беженцев, которые пока не приняли окончательное решение о проживании в других городах РФ.

"В то же время следует продумать разные варианты использования жилья, которое представляется нуждающимся по социальному найму. В стране нужен фонд, который нельзя будет приватизировать, – то есть именно для временного проживания", – добавила Разворотнева.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой сделать бесплатным проезд на поездах для школьников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей до 2024 года включительно. В нижней палате парламента отметили, что если бы удалось осуществить данное предложение, семьи из новых субъектов РФ смогли бы снизить затраты на поездки.



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