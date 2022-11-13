Москвичи заключили первые договоры соцнайма в электронном виде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Жители Москвы подписали первые 10 договоров социального найма в электронном виде при помощи mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"При обращении за госуслугой по заключению договора соцнайма через портал mos.ru в личный кабинет пользователя поступает сообщение с инструкцией по ее бесплатному получению. На данный момент горожане заверили электронной подписью первые 10 документов", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам представителя мэрии, договоры и дополнительные соглашения, подписанные электронно, имеют аналогичную бумажным вариантам юридическую силу.

Возможность электронного получения услуги по заключению договора социального найма стала доступна с 29 июля 2022 года. Сейчас за этой услугой ежемесячно обращаются более тысячи жителей Москвы.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что на получение услуги могут претендовать граждане, занимающие квартиры по ордеру на жилое помещение или по решению различных органов власти. Договор соцнайма может потребоваться им для приватизации занимаемого имущества.

Для получения госуслуги в электронном виде заявителю необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru, а также бесплатно предоставляемую электронную подпись.

1 ноября стало известно, что все госуслуги в сфере жилья и имущества в Москве перевели в электронный вид. Сейчас их 28. Как отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман, процесс перевода услуг в онлайн стартовал еще 10 лет назад.

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