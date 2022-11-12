В столице создана уникальная экосистема взаимодействия жителей и города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве создана уникальная цифровая экосистема взаимодействия жителей и города, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, на вопросы горожан по самым разным темам отвечают специалисты контакт-центра, виртуальные ассистенты и голосовые помощники. На портале "Наш город" горожане могут сообщить о ситуациях, которые требуют решения. Проект "Город идей" собирает актуальные инициативы жителей, а сайт mos.ru и приложение "Моя Москва" стали настоящей цифровой энциклопедией.

"Экосистема обратной связи – важный аспект комфортной жизни в мегаполисе. Когда мы только начинали ее развивать, прежде всего ориентировались на запросы москвичей. Одна из главных задач – сократить время при решении разных вопросов. За последние годы взаимодействие между городом и жителями удалось выстроить на высоком технологичном уровне", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что mos.ru является ключевым цифровым ресурсом города, с помощью которого москвичи пользуются услугами и сервисами, узнают новости и важную информацию, направляют обращения в ведомства и получают ответы на вопросы.

В материале говорится, что с помощью портала горожане могут направлять официальные обращения в ведомства, записаться к различным специалистам.

Как отметили в департаменте информационных технологий, доступ к абсолютно всем возможностям цифровой экосистемы открывает единая учетная запись Mos ID. С ее помощью можно получить более 380 услуг и сервисов самого портала, а также авторизоваться на 150 других столичных цифровых ресурсах.

Также в городе работает и общегородской контакт-центр, объединяющий свыше 70 горячих линий и обрабатывающий больше 5 миллионов вызовов в месяц.

С помощью портала "Наш город" каждый житель может сообщить городским службам о ситуациях, которые требуют решения. Для этого нужно сделать фотографию, кратко описать суть заявки и отправить обращение.

Кроме того, для москвичей работают порталы "Активный гражданин" и "Город идей". Так, портал "Активный гражданин" является площадкой для цифрового голосования по городским вопросам. Им пользуются свыше 6,2 миллиона человек. А проект "Город идей" собирает актуальные для города инициативы.

Ранее сообщалось, что жители столицы, нуждающиеся в надомном или стационарном социальном обслуживании, и их законные представители смогут подать заявление на mos.ru. Подать документы на получение услуги можно в личном кабинете.

Согласно постановлению, которое подписал Сергей Собянин, упрощается и назначение соцобслуживания в стационаре. Ранее для этого требовалось пройти обследование психиатра и получить заключение комиссии и выписку из медкарты больного по форме 027/у.

До этого заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные власти уже 10 лет занимаются цифровизацией медицины. По ее словам, это является важным инструментом для внесения качественных изменений в здравоохранение. Заммэра отметила, что цифровизация уменьшает объем бумажной волокиты и дает врачам дополнительную поддержку. А для пациента повышает качество и доступность помощи.



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