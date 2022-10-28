Свыше 12 тысяч семей оформили право на квартиры по программе реновации в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 12,1 тысячи семей оформили право на полученные по программе реновации квартиры в текущем году. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с начала года в новые квартиры переехали более 13 тысяч семей.

Для оформления жилья в собственность участникам программы реновации, которые проживали в квартирах по договору социального найма, нужно оставить письменное заявление в центре информирования столичного департамента городского имущества.

"Больше всего семей, которые зарегистрировали право собственности на новые квартиры по программе реновации в 2022 году, живет на юго-востоке столицы – 3 165, а также на юге и юго-западе города – 1 389 и 1 234 соответственно. Кроме того, в пятерке лидеров оказались семьи из Северного и Западного административных округов. Они оформили 1 179 и 1 090 прав собственности на жилье", – отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов пояснил, что за девять месяцев 2022 года на кадастровый учет удалось поставить 45 новых домов по программе реновации. По его словам, ведомство максимально упрощает все учетно-регистрационные действия.

"В отношении домов, построенных по программе реновации, при постановке на кадастровый учет проводится одновременная регистрация прав собственности на все помещения. При подаче документов в бумажном виде срок их оформления составляет не более трех рабочих дней, при электронном обращении запись в единый госреестр вносится в течение одного дня", – добавил Майданов.

По его словам, Росреестр присвоил кадастровые номера 45 жилым домам общей площадью 985 тысяч квадратных метров в январе – сентябре. Лидером по данному показателю стал Южный административный округ, где на учет поставили восемь зданий. В Восточном и Юго-Восточном административных округах оформили по семь домов, в Юго-Западном округе – шесть новостроек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что до конца года планируется начать переселение еще более 10 тысяч горожан по программе реновации. Под заселение передадут еще 20 новостроек. При этом до Нового года в эксплуатацию введут 33 новых здания.



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