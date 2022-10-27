Более 10 тысяч москвичей начнут переселение по программе реновации до конца года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что до конца 2022 года планируется начать переселение еще более 10 тысяч горожан по программе реновации.

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, под заселение будут переданы еще 20 новостроек. При этом до Нового года в эксплуатацию введут 33 новых дома.

Глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин рассказал, что для строительства домов по программе реновации подобрана 561 стартовая площадка в Москве. Общая площадь территории составляет 9 миллионов квадратных метров.

"Только с начала этого года список стартовых площадок пополнился 29 новыми в девяти округах столицы, за счет чего будет обеспечено переселение участников следующих этапов программы", – добавил спикер.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее сообщил, что в 17 районах Москвы завершен первый этап работ по программе реновации. Из 86 старых зданий переехали примерно 15 тысяч жителей города.

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