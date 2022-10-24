Более 21 тыс человек начали переезд по реновации в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала 2022 года к переезду по программе реновации приступили более 21 тысячи человек, сообщает департамент городского имущества столицы.

"С января 2022 года департамент городского имущества предложил равнозначные квартиры по программе реновации свыше 21 тысячи жителей из 138 старых домов", – заявил руководитель ведомства Максим Гаман.

Он подчеркнул, что 17,7 тысячи горожан заключили договоры, а более 20 тысяч человек определились с жильем для последующего переезда.

Больше всего домов расселят в Восточном административном округе – 26. На юго-западе и юге Москвы к расселению подготовлены 19 и 18 домов. Они получат равнозначные квартиры в новых зданиях.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили первый этап работ в рамках программы реновации в 17 районах Москвы. Порядка 15 тысяч горожан переехали из 86 старых зданий в новое жилье.

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