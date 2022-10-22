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17:40

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Жители Ново-Переделкина получили первые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жители Ново-Переделкина получили первые квартиры по программе реновации. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Программа реновации в Ново-Переделкине началась 30 сентября 2022 года. Город предложил равнозначные квартиры в новостройке на улице Скульптора Мухиной 56 семьям из шести старых домов", – говорится в материале.

Отмечается, что 90% семей выбрали себе подходящие квартиры из предложенных вариантов. Москвичи уже начали переезд в новое жилье в доме на улице Скульптора Мухиной № 11/1.

Кроме того, в настоящий момент на западе столицы программа реновации реализуется в следующих районах:

  • Ново-Переделкине;
  • Проспекте Вернадского;
  • Филях-Давыдкове;
  • Можайском;
  • Очаково-Матвеевском;
  • Филевском Парке;
  • Солнцеве;
  • Кунцеве.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что почти 76,5 тысячи москвичей завершили переезд в новые квартиры в рамках программы реновации. К настоящему моменту в Москве уже ввели в эксплуатацию 211 новостроек, общая площадь которых составляет 2,7 миллиона квадратных метров.

Также стало известно, что жилой дом, рассчитанный на 210 квартир, построят в районе Северное Бутово в рамках программы реновации. Многоэтажка расположится на Феодосийской улице, земельном участке № 7. В доме запроектированы 51 трехкомнатная, 90 двухкомнатных и 69 однокомнатных квартир.

Почти 130 старых домов расселили по программе реновации в Москве в 2022 году

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