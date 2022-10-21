В Москве 166 жилых домов строятся в рамках программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В 2022 году специалисты Мосгосстройнадзора в рамках программы реновации контролировали строительство 199 домов, 33 из которых уже ввели в эксплуатацию. Еще 166 зданий на данный момент активно возводятся, поделился председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Он отметил, что специалисты запланировали построить еще порядка 10 домов до конца текущего года.

Также за девять месяцев этого года специалисты организовали около 617 проверок на площадках реновации. Эксперты посещали каждый этап строительства, в том числе благоустройства и чистовой отделки. За указанный период Мосгосстройнадзор предоставил 37 разрешений на возведение новых зданий площадью порядка 600 тысяч квадратных метров.

Например, работники начали строительство в Бескудниковском, Тимирязевском районах и районе Коптево, а в Ивановском мероприятия проходят сразу на двух площадках. Также дома активно возводятся в Красносельском и Басманном районах.

"В случае, когда объект состоит из нескольких корпусов или строений, они запроектированы так, чтобы образовать обособленный закрытый двор, который в дальнейшем станет удобным местом для отдыха жителей", – цитирует Войстратенко портал мэра и правительство Москвы.

Кроме того, новостройки на регулярной основе проверяют работники Центра экспертиз. За девять месяцев специалисты организовали около 2 790 исследований качества материалов и самих работ. Они зафиксировали 980 нарушений, которые устранил Мосгосстройнадзор.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили первый этап работ в рамках программы реновации в 17 столичных районах. Уточнялось, что порядка 15 тысяч москвичей уже переехали из 86 старых зданий в новое жилье.

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