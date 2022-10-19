Более 9 тыс жителей ВАО переехали в новые квартиры по реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более девяти тысяч жителей Восточного административного округа Москвы переехали в новые квартиры по программе реновации, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Всего в Восточном административном округе введено в эксплуатацию и передано под заселение 24 новостройки", – сказал он.

По словам Левкина, еще около 2,8 тысячи жителей востока Москвы находятся в процессе переезда и оформления необходимых документов. Всего в программу реновации в ВАО вошли 1 062 дома, в которых проживают 209,6 тысячи человек.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что с начала года в новые квартиры переехали почти 2,9 тысячи жителей ВАО.

"Больше половины из них переехали в новостройки в Измайлове – 1,5 тысячи человек. В Северном Измайлове и Перове новоселье отметили 630 и 176 жителей соответственно", – заявил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что почти 76,5 тысячи москвичей завершили переезд в новые квартиры в рамках программы реновации. К настоящему моменту в Москве уже ввели в эксплуатацию 211 новостроек, общая площадь которых составляет 2,7 миллиона квадратных метров.

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