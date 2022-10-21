Первая часть программы реновации завершена в 17 районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты завершили первый этап работ в рамках программы реновации в 17 районах Москвы. Информацией об этом поделился заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на данный момент в этих районах порядка 15 тысяч горожан переехали из 86 старых зданий в новое жилье. Бочкарев отметил, что сейчас москвичей перевозят из 281 старого дома.

По мнению руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, эти 17 районов находятся в Центральном, Северном, Северо-Восточном, Южном, Западном, Северо-Западном, Троицком и Новомосковском административных округах.

Он добавил, что программа реновации реализуется благодаря слаженной деятельности столичных властей. Это помогает в поиске дополнительных площадок для проекта, заключил Левкин.

Ранее сообщалось, что порядка 13 тысяч семей отпраздновали новоселье в новых квартирах по программе реновации с начала текущего года. По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, за прошлый год договоры заключили на 60% семей меньше – 8 192.

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