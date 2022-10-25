Более 1,3 тыс семей получили квартиры в ЮЗАО по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,3 тысячи семей в этом году получили новые квартиры по программе реновации в ЮЗАО, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"С начала 2022 года на юго-западе Москвы квартиры в новостройках получили 1 303 семьи. Это почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда договоры с Департаментом городского имущества заключили 335 семей", – приводятся слова Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что больше всего соглашений в этом году оформили в Зюзине, в Обручевском районе, а также в Конькове.

Отмечается, что в этом году на юго-западе началось расселение 19 старых домов в районах Зюзино, Коньково, Ломоносовском, Обручевском и Ясенево.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили первый этап работ в рамках программы реновации в 17 районах Москвы. Порядка 15 тысяч горожан переехали из 86 старых зданий в новое жилье.

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