Согласован проект трех корпусов на 524 квартиры в Люблине по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москомэкспертиза согласовала проекты строительства трех корпусов на 524 квартиры в Люблине по программе реновации. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Уточняется, что жилой дом будет располагаться на улице Краснодарская, земельный участок 18. Глава Москомэкспертизы Анна Яковлева сообщила, что в рамках реализации проектов планируется:

построить дома с подземной автостоянкой;

обустроить в первом корпусе 120 квартир, во втором – 266, в третьем – 138;

организовать на первых этажах помещения консьержа, колясочной, уборочного инвентаря;

облицевать цоколь и наружные стены входных площадок;

оштукатурить участки наружных стен ограждений лоджий и балконов;

установить двухкамерные стеклопакеты для витражей, окон и дверей;

обеспечить полную внутреннюю отделку.

По словам главы ведомства, данные корпуса подойдут для проживания маломобильных граждан. Она отметила, что для них обустроят пешеходные пути шириной не менее двух метров, тактильные полосы, зоны отдыха, системы средств информации и сигнализации при возникновении непредвиденных ситуаций.

Кроме того, на прилегающей территории сделают проезды, пешеходные дорожки, детские и спортивные площадки, проведут озеленение.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что почти 76,5 тысячи москвичей завершили переезд в новые квартиры в рамках программы реновации. К настоящему моменту в Москве уже ввели в эксплуатацию 211 новостроек, общая площадь которых составляет 2,7 миллиона квадратных метров.

Также стало известно, что жилой дом, рассчитанный на 210 квартир, построят в районе Северное Бутово в рамках программы реновации. Многоэтажка расположится на Феодосийской улице, земельном участке № 7. В доме запроектированы 51 трехкомнатная, 90 двухкомнатных и 69 однокомнатных квартир.



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