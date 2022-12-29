В России предложили ввести единую цену на капремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России могут установить единую стоимость капитального ремонта жилых домов для региональных операторов. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на план реализации Минстроя РФ к 2024 году.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, в некоторых случаях средства граждан используют не по назначению, а качество оказанных услуг не соответствует нормам. В Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов уточнили, что реализация плана позволит скорректировать качество услуг, а также урегулировать спорные ситуации.

Помимо этого, власти планируют утвердить требования к подрядчикам. Требования к формированию и реализации программ капремонта намерены пересмотреть.

Член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский считает, что программа может стать эффективнее в случае, если работы будут проводиться не за счет граждан. Решение проблемы он видит в увеличении финансирования программы.

Ранее в Минстрое РФ предложили установить запрет на сбор средств управляющими компаниями на капитальный ремонт. Необходимость обусловлена сбором средств на оплату дорогостоящих услуг или на проведение текущих ремонтных работ, бюджет для которых формируется из других финансов.



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