Минпросвещения РФ будет учитывать сложность работы при формировании зарплаты педагогов

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Сложность труда и экономическая ситуация в регионах будут учитываться при формировании зарплаты педагогам, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.

"При формировании зарплаты будут учитываться размеры коэффициентов с учетом сложности труда и экономической дифференциации регионов, будет создана понятная структура заработной платы педагогических работников, а также составлен обязательный перечень компенсационных и стимулирующих выплат. Завершить эту работу планируется в следующем учебном году", – говорится в сообщении министерства.

Как отметил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в России могут появиться выплаты за квалификационные категории педагог-методист и педагог-наставник.

Министр напомнил, что по поручению президента России с 2020 года все классные руководители получают ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, учителя, которые курируют два и более класса, получают выплаты в двойном размере.

Ранее в России предложили создать приоритетное зачисление в детские сады для детей, матери или бабушки которых работают в данном учреждении младшими воспитателями.

С инициативой выступила основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она считает, что введение таких мер поможет решить проблему неукомплектованности дошкольных учреждений.

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