11:07
Единые подходы к начислению зарплаты педагогам внедрят в РФ в следующем учебном году
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Уже к следующему учебному году в России утвердят единый подход к начислению заработной платы педагогам. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
"Мы в следующем учебном году примем единые подходы к начислению заработной платы", – цитирует его РИА Новости.
В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила обратиться к российскому президенту с предложением изменить систему оплаты труда преподавателей. По ее словам, многие талантливые выпускники вузов не работают по специальности. Причина этому – маленькая зарплата, отметила она.
Она напомнила, что в прошлом году в шести российских регионах уже был запущен подобный проект. По словам Кравцова, у инициативы "уже есть конкретные результаты".
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