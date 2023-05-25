Единые подходы к начислению зарплаты педагогам внедрят в РФ в следующем учебном году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Уже к следующему учебному году в России утвердят единый подход к начислению заработной платы педагогам. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

"Мы в следующем учебном году примем единые подходы к начислению заработной платы", – цитирует его РИА Новости.

В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила обратиться к российскому президенту с предложением изменить систему оплаты труда преподавателей. По ее словам, многие талантливые выпускники вузов не работают по специальности. Причина этому – маленькая зарплата, отметила она.

Она напомнила, что в прошлом году в шести российских регионах уже был запущен подобный проект. По словам Кравцова, у инициативы "уже есть конкретные результаты".