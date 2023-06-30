В РФ предложили меры по увеличению количества воспитателей в детских садах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила создать приоритетное зачисление в детские сады для детей, матери или бабушки которых работают в данном учреждении младшими воспитателями. Об этом сообщает RT.

Обращение было направлено депутату Госдумы Яне Лантратовой. Волынец считает, что введение таких мер поможет решить проблему неукомплектованности дошкольных учреждений.

По ее словам, граждане России часто говорят о нехватке младших воспитателей в детсадах страны, это в том числе связано с уровнем заработных плат сотрудников, хотя их обязывают выполнять большое количество задач.

"Неукомплектованность детских садов младшими воспитателями чревата снижением качества предоставляемых услуг и может привести к нарушению прав и законных интересов детей", – сказала Волынец.

Она добавила, что ситуация может быть скорректирована в случае наличия в федеральном законодательстве нормы, предусматривающей внеочередное зачисление ребенка в детский сад при условии, что его мать или бабушка уже работают в этом заведении.

Многие мамы и бабушки отмечали, что готовы устроиться на работу в дошкольное образовательное учреждение, если это предложение будет принято, подчеркнула Волынец.

"В целях наилучшего обеспечения прав и законных интересов детей прошу вас, уважаемая Яна Валерьевна, рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство. Готова принять участие в рабочей группе по разработке законопроекта", – указано в обращении.

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Замглавы партии добавил, что проект был направлен в правительство на заключение.



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