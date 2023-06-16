В колледжах будут готовить учителей для преподавания в средних классах – Минпросвещения РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На базе российских колледжей планируют начать готовить учителей для преподавания в средних классах школы. Об этом рассказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводятся на официальном сайте ведомства.

Он отметил, что в настоящее время в колледжах готовят специалистов для работы с детьми в детских садах и учащимися начальных классов. Однако уже разрабатывается проект федерального государственного образовательного стандарта среднего профобразования по подготовке учителей-предметников для основной школы.

"После того как стандарт будет принят и эта специальность будет внесена в перечень, в колледжах и техникумах начнут готовить педагогов не только для начальной школы, но и для 5–9-х классов", – добавил Кравцов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагала наделить учителей статусом, который будет сопоставим с госслужащим. Также говорилось о необходимости установить среднюю зарплату учителям не ниже среднего заработка госслужащего по стране и предоставить аналогичное право на медобслуживание.

Эксперты отметили, что инициатива об особом статусе педагогов достойна уважения, однако она не нова: подобные законопроекты обсуждаются с 2000-х годов. Кроме того, по словам специалистов, на сегодняшний день у учителей есть определенные гарантии, которые практически не соблюдаются.



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