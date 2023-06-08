В ГД внесли проект о приоритете мест в детсадах для детей медиков

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому у детей медиков будет приоритет при поступлении в детские сады. Документ размещен в думской электронной базе.

С подобной инициативой выступило Алтайское краевое Заксобрание.

"Детям медицинских работников государственных медицинских организаций, оказывающих (участвующих в оказании) первичную медико-санитарную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, предоставляются в первоочередном порядке места в государственных дошкольных образовательных организациях и муниципальных дошкольных образовательных организациях", – следует из пояснительной записки к документу.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве студентов педагогических колледжей работать в детских садах. Возможность преподавать в дошкольных учреждениях получат студенты последних курсов педколледжей, которые проходят обучение по программе "Дошкольное образование".

Также глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что все детские сады в России перейдут на единую федеральную программу дошкольного образования. Переход состоится 1 сентября 2023 года.

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