В Минпросвещения заявили, что детские сады с 1 сентября перейдут на единую программу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Все детские сады в России перейдут на единую федеральную программу дошкольного образования. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.

Переход состоится 1 сентября 2023 года, добавил он на Всероссийском марафоне открытия новых детских садов.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения прорабатывает вопрос о возврате в школы урока труда. Отмечается, что он будет отличаться от технологии.

До этого в министерстве заявили о введении нормативов по численности педагогов-психологов в образовательных организациях в 2024 году. Кравцов также добавил, что первостепенная задача психологов – создание комфортного психологического климата в учреждениях и оказание должной поддержки.