Минпросвещения РФ установит норматив числа психологов в образовательных учреждениях

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Министерство просвещения РФ введет норматив по численности педагогов-психологов в образовательных организаций в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

"Сейчас мы просчитываем норматив штатной численности педагогов-психологов в образовательных организациях. Мы планируем, что он вступит в силу в 2024 году", – сказал он.

Кравцов добавил, что первостепенной задачей педагогов является создание комфортного психологического климата в учреждениях и оказание должной поддержки ученикам, сотрудникам и родителям.

Отмечается, что Минпросвещения РФ предложило установить в школах норматив, согласно которому на одного психолога приходилось бы 300 школьников или 200 детей в детском саду. Норматив касается и работников колледжей, там на одного педагога должно приходиться не более 500 студентов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагала наделить учителей статусом, который будет сопоставим с госслужащим. Также предлагалось установить среднюю зарплату учителям не ниже средней зарплаты госслужащего по стране и предоставить аналогичное право на медобслуживание.

