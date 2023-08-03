В РФ предложили зачислять бойцов СВО в вузы по итогам дистанционных экзаменов вместо ЕГЭ

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Участников специальной военной операции (СВО) предложили зачислять в вузы по результатам дистанционных вступительных испытаний вместо ЕГЭ. Подобное предложение лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову, передает ТАСС.

"Прошу Вас рассмотреть возможность организации вступительных испытаний для участников специальной военной операции в дистанционном (заочном) формате, а также продлить сроки приемной кампании в 2023 году для указанной категории граждан", – сказано в письме.

Политик подчеркнул, что многие бойцы СВО не могли поступить в вузы по выделенной для них квоте, так как находились в зоне проведения спецоперации. Он уточнил агентству, что предлагает ввести дистанционные вступительные испытания как альтернативу ЕГЭ для таких военных. В таком же формате предлагается проводить собственные вступительные испытания вузов.

По его мнению, участников СВО нужно поддержать, создать для них возможности для будущего развития, трудоустройства.

"Экзамены должны быть обстоятельными, но особыми. С учетом сложившейся ситуации", – заключил он.

Ранее сообщалось, что около 7 тысяч человек поступили в вузы РФ по льготе, предусмотренной для участников спецоперации. Всего было подано свыше 9 тысяч заявлений.

В июне Госдума приняла поправку, согласно которой граждане, являющиеся героями России, участники СВО, мобилизованные и ополченцы Донбасса получили возможность учиться в вузах РФ за счет бюджета. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами всех партий.

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