Около 7 тысяч человек были зачислены в вузы по льготе для участников СВО – Минобрнауки РФ

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Около 7 тысяч человек поступили в вузы РФ по льготе, предусмотренной для участников спецоперации на Украине, рассказал заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

Он отметил, что та категория граждан, которая может воспользоваться данной льготой, проявила большой интерес. Всего было подано свыше 9 тысяч заявлений.

"В приоритетную волну было зачислено ближе к 7 тысячам тех, кто имел на это право. Это те, кто поступал без вступительных испытаний, и те, кто поступал на основе вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно", – передает ТАСС слова Афанасьева.

В июне Госдума приняла поправку, согласно которой граждане, являющиеся героями России, участники СВО, мобилизованные и ополченцы Донбасса получили возможность учиться в вузах РФ за счет бюджета. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций.

Между тем вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заверил, что для приема участников спецоперации и их детей на бюджет предусмотрена отдельная квота.



Бюджетных мест в вузах не станет меньше из-за льгот для участников СВО – Минобрнауки РФ