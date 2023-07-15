Свыше 625 тыс бюджетных мест выделили в вузах РФ в новом учебном году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Больше 625 тысяч бюджетных мест выделили в российских учреждениях высшего образования в предстоящем учебном году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

"Всего на 2023/2024 учебный год университетам распределено 626 278 бюджетных мест с учетом новых регионов", – рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что этот показатель соответствует госгарантии реализации гражданами права на получение образования.

В июне Госдума приняла поправку, согласно которой граждане, являющиеся героями России, участники СВО, мобилизованные и ополченцы Донбасса получили возможность учиться в вузах РФ за счет бюджета.

Между тем вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко позже заверил, что участники спецоперации и их дети будут приниматься на бюджет в рамках отдельной квоты. При этом воспользоваться льготой они смогут уже в этом году.



Бюджетных мест в вузах не станет меньше из-за льгот для участников СВО – Минобрнауки РФ