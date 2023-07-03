Минобрнауки РФ разработало проект перевода участников СВО с платного обучения на бюджет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минобрнауки РФ разработало проект постановления правительства, согласно которому участники специальной военной операции (СВО) смогут переходить с платного обучения в вузах на бесплатное. Об этом сообщается на сайте министерства.

"В этих целях документ утверждает порядок перераспределения вакантных мест в вузе", – сказано в сообщении.

Отмечается, что перераспределяться будут места в университетах, которые финансируются за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Для того, чтобы осуществить переход, студент должен предъявить документ, подтверждающий его статус участника СВО.

В ведомстве добавили, что решение по перераспределению вакантных мест будет принимать специально созданная в учебном заведении комиссия. Университеты будут самостоятельно определять ее состав, полномочия и порядок деятельности.

"Здесь мы опираемся на решения президента России, среди которых льготы для всех участников СВО при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет", – подчеркнул глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Он добавил, что ведомство продолжит работу по созданию условий, которые обеспечат активную деятельность и достойную жизнь участников спецоперации.

Ранее заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова объяснила, что для тех, кто уже учится на платной основе, будет предоставлена возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение в 2023–2024 учебном году. На этом фоне кабмин получил полномочия по установлению порядка перераспределения вакантных бюджетных мест в университетах.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обеспечить льготный прием в вузы участников СВО. С соответствующей инициативой он обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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