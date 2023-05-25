Володин предложил обеспечить льготное поступление участников СВО в вузы

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и предложил обеспечить льготный прием в вузы участников спецоперации на Украине. Также инициатива предполагает поступление без экзаменов детей медиков, погибших из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, спикер ГД направил обращение по итогам пленарного заседания парламента 17 мая. Профильным комитетам палаты поручили принять участие в данной работе.

До этого Минобрнауки России порекомендовало высшим учебным заведениям страны снизить стоимость обучения для участников спецоперации и их детей. Помимо этого, указанным категориям лиц при необходимости рекомендовали выдавать рассрочку на обучение.

При распределении мест в общежитиях министерство советует отдавать приоритет студентам – участникам СВО и их детям.

Ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Иван Сухарев предложил рассмотреть в РФ возможность бесплатного образования для супругов участников спецоперации. Он считает необходимым ввести квоту для лиц до 35 лет в случае, если они собираются пройти обучение по программам бакалавриата или специалитета.