Омбудсмен предложила создать при вузах РФ комнаты для детей студентов

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Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предлагает создать при российских образовательных учреждениях комнаты, предназначенные для детей студентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение правозащитницы к депутату Госдумы Яне Лантратовой.

Волынец отметила, что в период с 2018 по 2022 годы в РФ средний возраст женщин, родивших первого ребенка составлял чуть более 26 лет. По ее словам, это общемировой тренд, связанный с желанием женщин получить образование и построить карьеру до материнства.

При этом омбудсмен заметила, что второго и третьего ребенка россиянки рожают в период с 30 до 33 лет, то есть в возрасте, на который приходится пик их профессиональной реализации. Решение задачи по снижению возраста рождения детей она видит в том числе в открытии специальных детских комнат при вузах.

Замысел правозащитницы состоит в том, чтобы молодые родители, будучи студентами, могли оставлять своих детей в таких комнатах на непродолжительное время. Там бы за ними ухаживали и следили.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить снимающим жилье студентам скидку на оплату ЖКУ в размере 50%. Он напомнил, что поиск места проживания является одной из основных проблем иногородних студентов.

