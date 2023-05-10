В РФ предложили повысить размер страхования вклада родителям с детьми-студентами

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуме предложили увеличить максимальный размер страховой суммы вклада для россиян, имеющих на иждивении студентов платных отделений. С инициативой выступил член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров. Об этом пишет RT.

Парламентарий уже отправил соответствующее письмо председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Он обратил внимание, что родители всегда стараются сделать все, чтобы их ребенок получил высшее или среднеспециальное образование. Требуются серьезные средства, чтобы оплатить обучение и проезд, а также проживание студента, если он учится в другом городе, отметил Федоров.

Депутат добавил, что любая непредвиденная ситуация может повлиять на возможность обучения ребенка. Для этого и существуют страховые возмещения для вкладчиков банков. Размер возмещения составляет 100% суммы вклада, но не более 1,4 миллиона рублей, уточнил парламентарий.

"Прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство в части повышения максимального размера суммы страхового возмещения по банковским вкладам до 2,8 миллиона рублей", – написал Федоров в письме.

Он уточнил, что речь идет о тех, кто имеет на иждивении студентов платных отделений.

Ранее Федоров предложил ввести для лиц, признанных на территории РФ иностранными агентами, дополнительный налог. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минфина Антона Силуанова.

Парламентарий пояснил, что иноагенты платят налоги в бюджет РФ по той же ставке, что и лица, которые не имеют подобного статуса. Иноагенты, в свою очередь, спонсируются зарубежными государствами и институтами, которые применяют в отношении России санкции.



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