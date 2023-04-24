В Госдуме предложили ввести дополнительный налог для иноагентов

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести для лиц, признанных на территории РФ иностранными агентами, дополнительный налог. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минфина Антона Силуанова, сообщает RT.

Парламентарий пояснил, что иноагенты платят налоги в бюджет РФ по той же ставке, что и лица, которые не имеют подобного статуса. Иноагенты, в свою очередь, спонсируются зарубежными государствами и институтами, которые применяют в отношении России санкции.

"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения дополнительного налога в размере 5% с прибыли организации либо дохода физического лица, признанных выполняющими функцию иностранного агента, с заработной платы сотрудников организаций-иноагентов с последующим целевым перечислением полученных денежных средств на социальную поддержку детей-сирот", – говорится в тексте обращения Федорова.

До этого в Госдуме предложили ввести дополнительный налог для миллионеров. Полученные средства планируют направить на помощь мобилизованным и их семьям. Дополнительно с доходов миллионеров предложили собирать по 2%.

