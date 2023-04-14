В ГД предложили убрать с российских музыкальных ресурсов треки иноагентов

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко считает необходимым запретить музыкантам-иноагентам размещать свои новые песни в российских музыкальных сервисах. Таким мнением она поделилась в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

"Я считаю, что старые песни надо все оставить и не трогать, поскольку они уже вышли в эфир, а новые – не размещать на наших ресурсах", – сказала парламентарий.

Депутат добавила, что для решения этого вопроса в нижней палате российского парламента создана специальная комиссия, однако ни позиции, ни соответствующего решения она пока не сформировала.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал организовать проверку в отношении деятелей культуры, уехавших из России. Особое внимание он обратил на признанного иноагентом Максима Галкина, предложив привезти артиста в РФ и "высечь на Красной площади".



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