Генпрокуратуру попросили проверить Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Генпрокуратуру проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

В обращении на имя генпрокурора Игоря Краснова он указал, что, проживая в Израиле, артистка продолжает критиковать спецоперацию на Украине, а также поддерживает деятелей культуры и искусства, которые покинули Россию и оказывают финансовую помощь Киеву.

Бородин напомнил, что до этого Федеральный проект установил иностранное финансирование деятельности Аллы Пугачевой и ее связи с западными спецслужбами.

Ранее Ассоциация патриотических сил Юга России попросила прокуратуру проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на предмет финансирования Вооруженных сил Украины. Общественники обратили внимание на то, что дочь Аллы Пугачевой проживает в США, а в Россию приезжает только на получение доходов с концертов.

Кроме того, по их словам, артистка выступает на сцене в цветах украинского флага, а во время мобилизации помогла сыну покинуть родину и переехать жить в Штаты.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил передать замок покинувшей Россию Пугачевой в собственность государства и открыть в нем детский сад. Также он предложил Израилю не выдворять из страны исполнительницу и ее супруга Максима Галкина (признан иноагентом в РФ) из-за незаконного получения гражданства, отметив, что России они не нужны.

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