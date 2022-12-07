В Госдуме предложили передать замок Пугачевой государству и открыть в нем детский сад

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил передать замок покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевой в собственность государства и открыть в нем детский сад. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Я предложу этот особняк не разрешать им продавать, там можно сделать детский сад, это будет достойное применение дворца Аллы Борисовны. Они на этот замок заработали в стране, которую сейчас ненавидят", – сказал он.

Кроме того, как отметил парламентарий, Пугачева и ее супруг Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов 16 сентября) уже не являются налоговыми резидентами РФ.

Милонов также выступил с инициативой ввести специальный налог на недвижимость для граждан, уехавших из России. По его мнению, замок артистов нужно арестовать, передать государству и использовать на нужды общества.

Ранее стало известно, что Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что она уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов. Позже народная артистка СССР подтвердила, что покинула Россию.

Пугачева также сообщила, что рада ненависти в свой адрес, отметив, что холопы стали рабами. Кроме того, она опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга.

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