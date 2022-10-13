Младший внук Пугачевой опроверг информацию о своем отъезде из России

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров опроверг информацию о своем отъезде из России, сообщает сайт "Аргументы и факты".

В соцсетях он опубликовал видеоролик, на котором гуляет по Москве и снимает городской пейзаж.

"Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве", – подписал публикацию Байсаров.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что она уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов. Позже народная артистка СССР подтвердила, что покинула Россию.

Пугачева также сообщила, что рада ненависти в свой адрес, отметив, что холопы стали рабами.

Кроме того, она опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов 16 сентября).



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