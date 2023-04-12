Прокуратуру призвали проверить Орбакайте и ее сына на предмет финансирования ВСУ – СМИ

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Ассоциация патриотических сил Юга России попросила прокуратуру проверить певицу Кристину Орбакайте и ее сына Никиту Преснякова на предмет финансирования Вооруженных сил Украины, сообщает телеграм-канал Mash.

Общественники обратили внимание на то, что дочь Аллы Пугачевой проживает в США, а в Россию приезжает только на получение доходов с концертов. Кроме того, по их словам, артистка выступает на сцене в цветах украинского флага, а во время мобилизации помогла сыну покинуть родину и переехать жить в Штаты.

Ассоциация написала заявление в Следственный комитет и попросила в случае, если финансирование ВСУ подтвердится, изъять у певицы 105-метровую квартиру, расположенную в центре Москвы, которая до этого принадлежала Пугачевой.

Ранее член Совета Федерации РФ от Республики Крым Сергей Цеков предложил через суд конфисковать имущество некоторых уехавших из страны граждан. Он отметил, что изъятые владения должны достаться участникам специальной военной операции на Украине.

Также он подчеркнул, что "поливание своей Родины грязью" должно подвергаться порицанию как в обществе, так и со стороны государства.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что покинувших Россию граждан следует не пускать обратно "до конца их дней", поскольку они являются предателями. Также, по его словам, их следует полностью лишить их источников доходов в РФ.



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