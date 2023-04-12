Депутат Милонов попросил проверить всех покинувших РФ деятелей культуры

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Депутат Виталий Милонов призвал организовать проверку в отношении покинувших территорию РФ деятелей культуры. По словам парламентария, особое внимание следует уделить признанному в России иноагентом Максиму Галкину.

Милонов считает, что артиста следует "выкрасть" и "высечь на Красной площади, посадить в острог". При этом в отношении его жены Аллы Пугачевой принимать каких-либо мер не следует, заявил депутат.

"Пугачева уехала, она не поддерживает СВО – она об этом говорит. Я не слежу так сильно, как господин Бородин (глава ФПБК Виталий Бородин. – Прим. ред.), за творчеством и деятельностью пенсионерки Пугачевой, поэтому ничего не могу сказать", – поделился Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Пугачеву на предмет финансирования ВСУ. Он отправил письмо на имя генпрокурора Игоря Краснова и отметил, что проживающая сейчас в Израиле певица продолжает критиковать СВО на Украине.

При этом он подчеркнул, что в случае если проверка покажет невиновность Пугачевой, то перед ней официально извинятся.

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