Большинство уехавших артистов вернется в РФ из-за отсутствия аудитории – Медведев

Фото: kremlin.ru

Почти все уехавшие из России исполнители в итоге вернутся на родину из-за отсутствия аудитории за рубежом. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

"Я абсолютно уверен, что для 99,9 в периоде этих людей – у них там нет аудитории. Ну кому они там нужны, наши исполнители?" – цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, даже в эпоху интернета и соцсетей без общения с людьми невозможно выпустить песню, которая долго будет популярной. Поэтому он не видит перспектив для артистов в том, чтобы выступать за границей "на площадке для 15 человек".

Говоря о покинувших Россию критиках спецоперации, зампред Совбеза заметил, что ругать власти никто не запрещает, но критиковать военных, которые защищают страну, – аморально.

"Критиковать власть можно и нужно. <...> Нельзя критиковать солдата, который воюет за свою страну. Это аморально, а с определенных времен <...> еще и преступление по нашему уголовному закону", – сказал он, отметив, что принять такое нельзя даже от заслуженных деятелей искусства.

Медведев также ответил на вопрос о том, перестал ли он слушать произведения исполнителей, осуждающих СВО. Он отметил, что музыка создает определенные эмоции и настроение, поэтому при ее прослушивании невозможно не учитывать гражданскую позицию артиста.

Ранее стало известно, что власти некоторых регионов РФ при организации тендеров на проведение концертов начали указывать в контрактах условия, запрещающие артистам высказываться на политические темы, в том числе совершать поступки, направленные на дискредитацию ВС РФ.



Покинувшие Россию после начала спецоперации артисты начали возвращаться в страну

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