Протокол о дискредитации ВС РФ составили на актера Дмитрия Назарова

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Тверской суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении российского актера Дмитрия Назарова за дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"В адрес Тверского районного суда Москвы поступило дело в отношении Назарова Дмитрия о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, рассмотрение дела пока не назначалось. Подробностей о том, за что именно на Назарова составили административный протокол, не сообщалось.

В январе СМИ сообщали, что Назарова и его жену Ольгу Васильеву уволили из Московского художественного театра имени Чехова. Причиной стала якобы антироссийская позиция супругов.

По информации источника издания, Назаров неоднократно критиковал РФ за проведение спецоперации на Украине. Заявление об увольнении актера худрук МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский подписал после просмотра одного из интервью Назарова, где тот обрушился с критикой на страну.



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