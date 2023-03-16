Суд арестовал Ройзмана на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики

Фото: ТАСС/Донат Сорокин (Евгений Ройзман признан в России иноагентом)

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 14 суток экс-главу города Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях, сообщает ТАСС.

"Евгения Ройзмана признать виновным. <...> Назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток", – сказал судья.

16 марта этого года сотрудники правоохранительных органов задержали экс-мэра Екатеринбурга и доставили в отдел полиции. Отмечалось, что причиной задержания стал его пост в соцсети.

Позже стало известно, что на Ройзмана составили административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций.

Летом 2022 года в отношении Ройзмана возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ. Причиной этого стал размещенный им в интернете ролик, дискредитирующий действия военных российской стороны в зоне СВО.

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