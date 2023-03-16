На Ройзмана составили протокол о демонстрации экстремистской символики

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В отношении бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) составили административный протокол о публичной демонстрации символики экстремистских организаций, сообщил ТАСС его адвокат Владислав Идамжапов.

По его словам, речь идет об административной статье. Основанием стал пост в соцсети "ВКонтакте", опубликованный на странице бывшего мэра.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали и доставили в отдел полиции Ройзмана. Его адвокат заявил, что экс-мэр не причастен к совершению правонарушения, поскольку у него никогда не было персональной страницы "ВКонтакте", он никогда не пользовался этой социальной сетью.

До этого в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ. Причиной этого стал размещенный им в интернете ролик, дискредитирующий действия военных российской стороны в зоне СВО.

Позже стало известно, что правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении Ройзмана. По словам его адвоката, рассмотрение уголовного дела по существу может начаться к концу марта.

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