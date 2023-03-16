Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали из-за поста в соцсети

Фото: ТАСС/Донат Сорокин (Евгений Ройзман признан в России иноагентом)

Правоохранители задержали и доставили в отдел полиции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом). Он является фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Владислава Идамжапова.

Основанием для задержания стала публикация в соцсети "ВКонтакте", которая якобы была размещена на странице Ройзмана.

"Евгения Вадимовича обвиняют в том, что он когда-то сделал репост в социальной сети "ВКонтакте", но мы сразу заявляем о том, что Евгений Вадимович не причастен к совершению правонарушения, поскольку у него никогда не было личной, персональной страницы "ВКонтакте", он никогда не пользовался этой социальной сетью", – заявил Идамжапов.

По его словам, суд рассмотрит дело уже 16 марта. Правозащитник назвал обвинение необоснованным и добавил, что оно может грозить арестом либо на 10, либо на 15 суток.

Ранее в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280.3 Уголовного кодекса РФ. Причиной этого стал размещенный им в интернете ролик, дискредитирующий действия военных российской стороны в зоне СВО.

Позже стало известно, что правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении Ройзмана. По словам его адвоката, рассмотрение уголовного дела по существу может начаться к концу марта.

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