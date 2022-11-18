Суд взыскал с Ройзмана и других организаторов акции в Екатеринбурге 565 тыс рублей для МВД

Фото: РИА Новости/Марина Кудряшова

Суд взыскал 565 тысяч рублей с экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана и других организаторов несогласованной акции в 2021 году в пользу управления МВД по Свердловской области, сообщает ТАСС.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования. Эта сумма должна компенсировать расходы, затраченные на привлечение полиции к работе на акции в выходной день.

В прошлом году суд постановил признать экс-чиновника виновным и назначить ему наказание в виде административного ареста на девять суток. Кроме того, Ройзману назначили 30 часов общественных работ за участие в несанкционированной акции 21 апреля.

24 августа текущего года его снова задержали. К экс-мэру домой пришли сотрудники правоохранительных органов. В столичном главке МВД рассказали, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ, причиной этого стал размещенный им в Сети ролик, дискредитирующий действия российских военных.

До этого Свердловский областной суд отклонил жалобу защитника экс-мэра Екатеринбурга на штраф по административному протоколу о неуважении к власти в лице главы МИД РФ Сергея Лаврова. В мае 2022 года Ройзмана оштрафовали на сумму 85 тысяч рублей. Экс-мэр Екатеринбурга разместил пост в соцсетях с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей неуважение к руководителю МИД РФ Сергею Лаврову.

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