В России предложили законодательно ограничить репродуктивный возраст женщины

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В России могут ограничить репродуктивный возраст женщины, после которого не смогут назначать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Об этом сообщает "Радио 1".

С соответствующей инициативой выступили специалисты министерства здравоохранения РФ. Свое предложение они озвучили на круглом столе в Совете Федерации.

Эксперты обращают внимание, что в настоящее время в российском законодательстве не существует такого понятия, как "репродуктивный возраст". Однако Всемирная организация здравоохранения определила его на уровне 49 лет. Женщинам за рубежом могут отказать в процедуре ЭКО, если она старше указанного возраста.

Как отметил глава Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак, вспомогательные репродуктивные технологии помогают забеременеть 26,9% женщин до 34 лет и только 11% – в возрасте 40 лет и старше. Кроме того, вероятность возникновения различных патологий у ребенка, в том числе хромосомных заболеваний, увеличивается с возрастом женщины, добавил он.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила разработать регламент уведомления пациентки о беременности. Она направила соответствующее письмо председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

Волынец заявила, что врачи должны "в утвердительно-одобрительной форме" предлагать сохранить беременность, когда пациентка приходит на прием.



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